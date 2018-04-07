Россия выделит на исследования в Арктике почти семь миллиардов рублей. Деньги пойдут на решение и «оборонительных» вопросов тоже.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, информирует svodka.net.

Так, средства планируют пустить на проектирование и строительство самодвижущейся платформы «Северный полюс».

В документе указано, что плавучую обсерваторию должны построить к 2020 году. Она должна помочь в «решении экономических, оборонных и геополитических задач в Арктике», а также закрепить российское присутствие в регионе как «лидера полярной науки».

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