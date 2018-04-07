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Штаб АТО: От начала пасхального перемирия агрессор совершил более 230 обстрелов позиций украинских защитников
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07.04.2018 09:41
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Штаб антитеррористической операции призвал боевиков прекратить
обстрелы и вооруженные провокации на период пасхальных праздников.
В штабе АТО отметили, что боевики нарушают перемирие Фото:
Прес-центр штабу АТО / Facebook "Боевики российско-оккупационных
войск продолжают игнорировать договоренности трехсторонней
контактной группы о полном прекращении огня на период пасхальных
праздников. Всего от начала установленного с полуночи 30 марта
пасхального перемирия агрессор совершил более 230 обстрелов позиций
украинских защитников, при этом часто применив оружие, запрещенное
Минскими соглашениями", – говорится в сообщении.В штабе отметили,
что подразделения Вооруженных сил Украины в районе АТО "и в
дальнейшем будут строго и неуклонно соблюдать меры по поддержанию
всеобъемлющего, устойчивого и неограниченного прекращения огня по
всей линии разграничения сторон"."Штаб АТО призывает так называемых
главарей оккупационной администрации РФ прекратить обстрелы,
вооруженные провокации и дать возможность мирным жителям
прифронтовых сел и городков в покое и мире провести большой
благочестивый праздник – Воскресение Христово", – заявили в штабе.
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1913831181961012
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли
режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его
длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске
договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет
действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые
сутки.
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