В Канаде автобус с юниорской хоккейной командой Humboldt Broncos попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает CTV .

Автобус столкнулся с грузовиком на шоссе в 30 километрах от города Тисдейл в провинции Саскачеван, куда хоккеисты ехали на игру.

В результате аварии погибли несколько человек, однако в настоящее время власти не называют точное количество жертв и пострадавших. Возраст спортсменов не превышает 20 лет.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Также следователи устанавливают обстоятельства и причины аварии. Пока нет информации о состоянии водителя грузовика.

Как сообщал svodka.net ранее, в Испании перевозивший цирковых слонов грузовик попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие на юго-востоке страны. В результате автокатастрофы одно животное погибло, двое были травмированы.

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