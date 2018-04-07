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Экипаж арестованного российского судна "Норд" отпустили на свободу
07.04.2018 09:48
Экипаж арестованного российского судна «Норд» отпустили на свободу

Экипаж арестованного в Украине российского рыболовецкого судна «Норд» отпустили на свободу.

Об этом рассказала представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева, информирует svodka.net.

«Команда, за исключением капитана, находится на свободе. Сейчас они все в Мариуполе. Но им еще необходимо 10-го явиться на допрос в СБУ в связи с делом капитана», — сказала она.

Напомним, в Херсоне 6 апреля суд постановил арестовать капитана крымского рыболовецкого судна «Норд» РФ Владимира Горбенко, задержанного погранслужбой Украины в водах Азовского моря.



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