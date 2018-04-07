Волонтеры провели мониторинг карт местности и пришли к выводу, что в самом Ясенево таких объектов нет. Но рядом с Ясенево находится сельское поселение Сосенское, где на территории Бутовского лесопарка расположена в/ч 36606 – объект СВР.

«Это значительная по площади и хорошо охраняемая территория комплекса Службы внешней разведки России. Мы предполагаем, что именно здесь может находиться лаборатория для изготовления отравляющих веществ», — говорится в сообщении волонтеров.

Согласно спутниковым снимкам, отмечают в InformNapalm, наличие на территории места для складирования вынутого грунта позволяет допустить, что рядом было организовано подземное строительство. Объем вынутого грунта значительный.

Волонтеры привели несколько аргументов, почему изготовление «Новичка» может быть организовано на территории этого объекта СВР: во-первых, отсылка к СВР присутствует в данных The Sun, который ссылается на источники в британской разведке; территория СВР обладает высокой степенью секретности; есть основания полагать, что на объекте созданы подземные коммуникации, в которых несложно разместить и мини-лабораторию; диверсии и теракты за рубежом находятся в компетенции СВР, а не МО России, следовательно целесообразно замкнуть цикл производства и использования отравляющего вещества внутри одной службы во избежание утечки информации; очень важно упаковать ОВ в тару, подходящую для транспортировки через границу и проверки, это сложное техническое задание с высокой секретностью под силу только СВР, но не МО РФ; есть основания полагать, что комплекс СВР имеет входы/выходы со своей территории к Московскому метрополитену, что дополнительно расширяет возможности скрытной транспортировки ОВ, но в то же время создает опасность для мирного населения Москвы.

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