В этом месяце в Украине заканчивается отопительный сезон. Для миллионов субсидиантов размер скидки пересчитают. Причем платить больше не придется, так как субсидия будет пересчитываться с учетом «старых» доходов. А вот уже с начала мая скидку значительно урежут.

Украинцам отключат отопление, а субсидию пересчитают, информирует svodka.net.

В Киеве 6 апреля заканчивается отопительный сезон, сообщают в пресс-службе КГГА. Согласно букве закона, решение об отключении тепла принимают местные власти. Если как минимум три дня среднесуточная температура держится выше 8 градусов, то отопительный сезон имеют право закончить. Сразу после этого органы социальной защиты пересчитывают размер скидки. Фактически украинцам платить больше не придется, так как перерасчет производят с учетом «старых» доходов — за первую половину прошлого года.

Также в мае, согласно действующему постановлению «Об упрощенном порядке назначения субсидий», неиспользованную сумму скидки вернут государству. К слову, раньше неиспользованные субсидии оставляли на счетах украинцев, ими можно было воспользоваться в следующем месяце. В правительстве заявляли, что такая норма стимулирует экономию. То есть если в этом месяце «намотал» меньше воды, то в следующем месяце размер субсидии увеличивался, а размер обязательного платежа — сокращался.

Сейчас же в бюджет вернут всю скидку. На счетах украинцев оставят только эквивалент 100 кубометров газа или 150 кВт*час электроэнергии, и то при условии, что субсидиант использует «ток» или голубое топливо для отопления.

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«Неиспользованная сумма субсидии для возмещения расходов на оплату услуги централизованного отопления (теплоснабжения), снабжению холодной и горячей воды и водоотведения, услуг по газо- и электроснабжения для индивидуального отопления возвращается в бюджет в полном объеме», — говорится в документе.

Правда, удар по кошелькам субсидианты почувствуют только в мае. Уже со следующего месяца скидку будут назначать с учетом доходов за второе полугодие 2017-го. За это время выросли средние зарплаты, осовременили пенсии. Для примера рассчитаем, какую субсидию получала семья с двумя средними пенсиями до перерасчета, и после него.

Так, средняя пенсия до «осовременивания» была на уровне 1,8 тыс. грн. Два пенсионера с такими выплатами могли оформить субсидию и платить за коммуналку меньше 200 грн. После «осовременивания» средняя пенсия выросла до 2,4 тыс. А за коммуналку придется платить уже 500 грн. И если этой суммы довольно для того, чтобы оплачивать коммунальные услуги в пределах нормы, то скидку могут вовсе забрать.



Что еще должны изменить

«Мы также пересмотрим параметры системы коммунальных субсидий домохозяйствам для улучшения адресности, введем корректировки социальных норм в непиковые месяцы в течение отопительного сезона, применим тариф на доставку газа и отопления на основе мощности», — написали президент, премьер, министр финансов и глава НБУ в меморандуме с МВФ.

Субсидия после монетизации будет назначаться по факту потребления, но при этом ее размер не должен превосходить социальный норматив. Для примера, социальный норматив потребления горячей воды на одного человека — 1,6 кубометра. Если использовать, к примеру, 3 кубометра, то субсидия будет компенсировать часть стоимости только 1,6 куба, а за остальные 1,4 кубометра придется платить полную стоимость.

В меморандуме с МВФ украинские власти обязались «корректировать» нормативы в «непиковые» месяцы. Таким образом украинцев будут стимулировать экономить. Например, если в относительно теплый месяц зимы снизить норматив на тепло, то семьям со скидками придется либо экономить, либо платить за «лишние» по полной цене.

Кроме того, в меморандуме предлагают ввести абонплату на газ и тепло. В постановление о назначении субсидий уже внесли правки, согласно которым «коммунальную скидку» могут назначать и на т.н. абонплату. В Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг заявили, что в ближайшее время вводить абонентскую плату не планирует, а если вдруг такие планы появятся, то о них сообщат на сайте ведомства.

Но и на этом нововведения в программе субсидий не закончатся. Так, международные партнеры Украины настаивают на принятии закона о социальных инспекторах. «Ревизоры» смогут ходить по домам субсидиантво и оценивать их материальное положение. Кроме того, между экспертов также звучат предложения об ужесточении условия для получения скидки. Например, учитывать не только официальный доход по декларации, но и имущественное положение. Правда, в правительстве на такой шаг на данный момент идти не готовы.

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