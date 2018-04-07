Внефракционный народный депутат Украины Владимир Парасюк в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, как в боях под Иловайском Донецкой области в 2014 году погиб его друг, а он попал в заложники к боевикам. Парасюк: Когда русские солдаты оказывали нам первую помощь, парень-медик, увидев, что я в голову ранен, посоветовал: "Не заматывай, пускай тебе лицо кровью зальет" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Мы вырывались, в последний момент я видел журналиста Шапошникова, который сейчас, по-моему, в Штатах, и своего непосредственного командира батальона Юрия Березу (командир батальона "Днепр-1", сейчас нардеп от "Народного фронта". – ). Скажу так: из эпицентра обстрела я вырвался первым, за рулем не был, отстреливался, за рулем сидел друг мой, который погиб, мы к определенному перекрестку подъехали", – рассказал Парасюк. По его словам, он чувствовал страх и не понимал, что делать."Потом вырвался Береза, вырвался Шапошников, который с ним был, по-моему, был еще БТР связи, и я спросил, куда ехать. На что Юрий ответил: "За мной". Они-то поехали, а нам пуля колесо пробила, и мы со скоростью пять километров в час по самому центру обстрела... Не знаю, Господь Бог нас, наверное, спас. По дороге мы затащили к себе в бус парней из "Днепра", чью машину у нас на глазах подбили, доехали до посадки, достали раненых, начали отстреливаться. Почти весь боекомплект выстреляли, у меня автомат заклинило, я понял, что нужно извлекать раненых куда-то, была такая посадка, зашли мы туда с разведкой... Но, чтобы вы понимали, это не 10 и не 20 метров, это метр–два. Я зашел, за мной еще один парень, а за ним мой друг", – рассказал депутат.По его словам, он увидел в окопе людей."Это были русские солдаты. Они нас не видели или что, но это было ровно долю секунды, потому что сзади прилетела граната и меня выключила. Я долго думал о том, как погиб мой друг, и понял: он тоже эту гранату увидел и выбежал из посадки. А там ему пуля попала в сердце...", –рассказал Парасюк.Он отметил, что очнулся от ударов по голове и думал, как скрыть, кем он является."Очень помог парень-медик, он, по-моему, уже демобилизовался из Национальной гвардии. Когда русские солдаты оказывали нам первую помощь, он, увидев, что я в голову ранен, посоветовал: "Не заматывай, пускай тебе лицо кровью зальет. Давай я тебе шею перемотаю, скажешь, что голову не можешь поднять, потому что перебито что-то". А как я документы свои в донецкую землю закапывал! Сейчас-то смешно, а тогда... Только зарою – мина прилетела, все обсыпалось, и они снова снаружи! Ну удалось мне все-таки их спрятать. Потом повезли нас в другое место, там тоже была специфическая история, я говорил, что я медик, сочинял что-то", - сказал депутат.Парасюк отметил, что военнослужащие, которые были с ним в транспортере, видели, как проехали знак "Государственная граница Украины", а затем приехали на базу."В ходе допроса я понял, что это точно не военные и не кто-то из "ДНР". Наверное, спецназовцы из России, из ФСБ. Задавали общие вопросы, я наврал, что медик, фамилия Сидоренко, был мобилизован... Помню, как они еще говорили: "Ну ты глянь! Кого ни возьмем, одни медики и волонтеры, а стрелял тогда кто?" Но они не били, ничего мне не делали, переписали данные и говорят: "А документы твои где?" Там целый ящик документов стоял. "Нету, – говорю, – сгорела сумка в машине". Они: "Ну ладно". Вывели меня, в яму бросили, и все. Потом хуже было: если помните, на том видео, где скакали, я тоже есть, когда дээнэровцы и чеченцы над нами издевались", – сообщил политик.По его словам, террористы отвели украинских добровольцев в сторону говорили "Кто не скачет..." и другие "неприличные" вещи"."Потом приехали российские СМИ, посадили нас в ПАЗик, возили по Донецку: "Вот, будете все это отстраивать..." Затем привезли на базу СБУ, и там хуже только было, потому что мы встретили людей, которые жили в Донецкой области и вступили в террористические организации. Они издевались так, что вы себе просто не представляете... Сильно не били: там же, в принципе, одни доходяги были... Плевали... И с хлебом неприятная ситуация была: когда хлеб давали, в грязь перед этим бросив; воду принесли какую-то желтую: ну вы понимаете... Но мы все изможденные были, хотели есть, пить – ужас, что творилось", – рассказал он.Затем, по словам Парасюка, их передали Красному Кресту."Пришел какой-то российский военный, сказал: "Ладно, пускай валят" – и я уже понял: все, нас отпустят. И никакого одного Парасюка не выпускали, выпускали целую группу – 150 или 200 человек. Нас долго передавали Красному Кресту, мы еще целую ночь в тех санитарках спали... Потом нас уже выпустили с их территории, близко от Волновахи в поле сели вертолеты, и я очень хорошо помню, что в тот момент меня охватила какая-то дурацкая паника. Сел в машину к гаишнику, который нас сопровождал, забрал у него КСУ и сказал: "В Днепре отдам". Он мне: "Да ну, я же свой..." Я говорю: "Хорошо. Я человек военный, знаю, как с оружием обращаться, просто мне так безопаснее", – сказал депутат.В середине августа 2014 года украинские военные сумели взять под контроль большую часть Иловайска, но 23–24 августа Россия ввела под Иловайск свои войска, в результате украинские бойцы оказались в окружении. Затем боевики и российские военные заявили, что готовы выпустить украинцев, 30 августа был создан коридор, но российская сторона нарушила договоренности: когда украинские военные организованными колоннами начали движение из города, по ним был нанесен удар. Следствием установлена гибель 366 военнослужащих. Еще 300 украинцев попали в плен. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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