"Не хочу я так жить", - кричал Буран

Так бурно судья отреагировал на продолжение круглосуточного домашнего ареста.

Сам он просил смягчить ему меру пресечения, так как ему "нужно зарабатывать деньги и ухаживать за родителями".

Буран обратился к судьям: "Пусть меня везут в тюрьму, если обстоятельства", сообщает "ТСН".