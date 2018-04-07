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Одесский судья Буран пытался поранить себя авторучкой в суде - ВИДЕО
07.04.2018 10:06
Одесский судья Буран пытался поранить себя авторучкой в суде - ВИДЕО
"Не хочу я так жить", - кричал Буран
В Николаеве во время заседания Заводского районного суда одесский судья Алексей Буран, которого подозревают во взяточничестве, стал кричать и пытался ранить себя ручкой.
Одесский судья Буран пытался поранить себя авторучкой в суде - ВИДЕО

Так бурно судья отреагировал на продолжение круглосуточного домашнего ареста.

Сам он просил смягчить ему меру пресечения, так как ему "нужно зарабатывать деньги и ухаживать за родителями".

Буран обратился к судьям: "Пусть меня везут в тюрьму, если обстоятельства", сообщает "ТСН".

 

Во время заседания он сорвался на крик, начал бить себя ручкой в руку, а затем и в туловище.

29 марта детективы НАБУ вместе с Национальной полицией Украины разоблачили судью Малиновского райсуда Одессы при получении взятки в размере 500 тыс грн.

Когда детективы прибыли в Бурана с обыском, он пытался отстреливаться из травматического оружия.

 
31 марта Верховная Рада разрешила поймать и арестовать Бурана.

 

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