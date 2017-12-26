Наступающий 2018 год будет годом улучшения общей ситуации для всех. Новая Хозяйка года - Желтая земляная Собака - сможет подарить стабильность и веру в будущее. Однако для этого и самим нужно будет приложить определенные усилия.

Наиболее удачливыми в этом году будут те, кто умеет искренне ценить дружбу, отвечать за свои слова, поступки и работать в команде.

ОВЕН

Для того, чтобы быть успешными в новом году, Овнам нужно подружиться с новой Хозяйкой. Для этого необходимо поумерить свой пыл и сбавить амбиции. Те Овны, которые смогут быстро взять себя в руки, первыми почувствуют помощь и поддержку Желтой Собаки. Им "светит" повышение в должности, новая работа, интересные путешествия и успехи в личной жизни.

ТЕЛЕЦ

Тельцам в этом году придется хорошо потрудиться, но все усилия будут давать свои ощутимые плоды - материальные и нематериальные. Представителям этого знака может даже захотеться полностью "отдаться работе". Но так делать не надо - для Тельцов важно правильно распределить свои силы между работой, семьей и отдыхом. Тогда и настроение, и здоровье будут отменными.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы могут смело рассчитывать на удачный год, абсолютно во всех отношениях. С самого начала года их ожидают перспективные предложения и увеличение доходов. В семейной и личной жизни у представителей этого знака ситуация будет бурной, а кое-где даже напряженной. Близнецам, чтобы не попасть впросак, нужно примерить на себя роль дипломатов.

РАК

Год Желтой Собаки может стать для представителей этого знака одним из самых счастливых и денежных периодов в их жизни. Для того, чтобы сохранить то положительное, что будет приходить в этом году, Ракам нужно думать, в первую очередь, не о себе, а о своих родных и близких. Что касается наиболее удачных периодов, то это середина лета и практически вся осень.

ЛЕВ

Финансовые и личные успехи Львов начнутся с самого начала периода правления новой Хозяйки года - уже в феврале. Если Львы будут старательно работать, и не забывать уделять внимание семье и родным людям, то удача будет их верной спутницей весь год. Для того, чтобы на всю эту активность хватило здоровья, Львам надо беречь себя, избегать пьяных компаний и рискованных мероприятий.

ДЕВА

Этот год может кардинально изменить жизнь представителей этого знака и в работе, и в личной жизни. Если Девы будут демонстрировать оптимистический настрой и желание работать в команде, а главное - прислушиваться к чужому мнению, то они достигнут ощутимых изменений к лучшему. А если Девы будут упрямиться, то они могут сами себе все перечеркнуть и даже испортить свою жизненную ситуацию.

ВЕСЫ

Желтая Собака будет симпатизировать Весам, и поможет им воплотить в жизнь любые идеи и планы. Материальные блага, карьерный рост и успехи в любви будут появляться в жизни Весов, при условии, что они смогут замечать самые незначительные положительные изменения в своей судьбе. Как говорится "ценишь малое - появится и большое". И это большое может быть настоящим успехом и даже триумфом.

СКОРПИОН

Скорпионам в этом году надо браться за дела энергично и с вдохновением. Залог их успеха - доброжелательное общение и соблюдение договоренностей. Очень уместным в этом году будет проявление креатива и новаторства. Но не надо их путать с риском и неосмотрительностью. Скорпионов, недовольных своей личной жизнью, в этом году ожидают перемены к лучшему.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам в этом году все спорные вопросы надо улаживать в конструктивной дискуссии за столом переговоров. Хозяйка года не любит забияк и эгоистов - это касается и работы, и семейной жизни. Для того, чтобы быть успешными и везучими, Стрельцам надо удерживать свой горячий характер и прислушиваться к мнениям других людей. А еще Желтая Собака может помочь Стрельцам отказаться от вредных привычек.

КОЗЕРОГ

Чтобы воспользоваться возможностями этого года, Козерогам надо уже с февраля проявлять быстроту реакции и смекалку, которые им не очень свойственны. Но, покровительство Хозяйки года придаст им дополнительные силы и веру в себя, и результаты не заставят себя долго ждать. В личных и семейных отношениях Козероги смогут обрести стабильность, которая необходима им для того, чтобы ощущать себя довольными происходящим.

ВОДОЛЕЙ

Особо счастливыми и удачными периодами в 2018 году для Водолеев станет весна и поздняя осень. Энергичные и подвижные представители этого знака могут получить от Хозяйки года абсолютно все, чего они захотят. Это касается и денег, и личной жизни, и состояния здоровья. Водолеев ждут увлекательные путешествия и разъезды, очень вероятно приобретение нового жилья и смена места жительства.

РЫБЫ

Рыбам, в этом году, в первую очередь, следует обратить внимание на личную жизнь. Хозяйка года поможет всем тем, кто хочет улучшить свои личные отношения. Супруги станут относиться друг к другу внимательнее, романтичнее нежнее. А те Рыбы, которые ещt не нашли свою судьбу, в этом году смогут получить "счастливый билет" в новую жизнь. В финансовой сфере, Рыбам надо быть проворнее, тогда Желтая Собака поможет реализовать все их инициативы и начинания.

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