Известный голливудский актер Сильвестр Сталлоне поучаствовал в открытии мемориальной доски на пьедестале памятника одному из его киногероев Рокки. Об этом сообщил мэр Филадельфии в штате Пенсильвания Джим Кенни на своей странице в социальной сети Twitter.

Данный памятник является одной из визитных карточек города, в котором и происходили действия фильма "Рокки". Теперь же на постаменте монумента появилась еще и памятная доска.

"Мы всегда рады приветствовать Сильвестра Сталлоне, который вновь и вновь возвращается в Филадельфию! Слай (прозвище Сталлоне) все еще бьется, и было очень здорово, что он нашел время для встречи со всеми поклонниками у статуи Рокки сегодня", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net ранее, во всемирных социальных сетях появилась неправдивая информация о гибели американского актера, кинорежиссера и продюсера Сильвестра Сталлоне.

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