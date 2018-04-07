Сегодня мы продолжим наш разговор об одной из самых сильнейших армий на континенте. В нашем 21-ом видеоматериале мы выяснили, что едят украинские военные, а в 23-ем в каких условиях служат. Думаю, было бы логично разобраться, каким оружием они воюют. Об этом мы сегодня и поговорим. По официальной версии, украинские военнослужащие - это боги войны, следовательно и вооружены они божественно… Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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