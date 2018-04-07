|Подразделения МВД готовятся к деоккупации Донбасса, — Аваков
|07.04.2018 10:09
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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что МВД готовится к операции по деоккупации Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба МВД в .
«Сегодня мы рассматриваем несколько вариантов развития сценария на востоке. Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановления контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД — полиция и гвардия — готовятся к этому варианту», — заявил Аваков.
Он также подчеркнул, что в условиях российской агрессии «особенно заметна эффективность работы Национальной полиции».
В своем глава МВД также сообщил, что провел встречу с делегацией Американского Совета по внешней политике (AFPC) аналитической центром при Конгрессе США, в ходе которой «откровенно обсудили состояние и перспективы Украины в условиях военной агрессии РФ, эффективность международных санкций и сотрудничества в сфере безопасности».