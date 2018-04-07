Знаменитая трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, которая сейчас является депутатом от "Единой России" стала объектом обструкции в интернете, передает со ссылкой на .

Во время интервью она не смогла ответить, почему новый год провела на Гавайях, при том что в Думе голосовала за законы, которые ограничивают деятельность американских граждан в России.

"Кажется лицемерием, когда мы занимаемся вшивым патриотизмом. Когда начинаем кидаться лозунгами, что этот враг, а этот не враг. Патриотизм заключается не в том, где я провожу время, – это зависть. Не в том, на чем я езжу и где живу, – тоже зависть. Патриотизм – это твои поступки и дела. И те решения, которые принимаешь", - популистски ответила Роднина в интервью .

Кроме того Роднина считает, что все новости о негативном эффекте от правления Путина, это лишь "раскачивание лодки".

"Надо приводить все в порядок и работать с людьми, а не раскачивать страну. Одни уже домайданились, что жить не на что", - подытожила Роднина.

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