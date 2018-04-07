Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что полицейские задержали киллера близко от развлекательного заведения, где праздновал день рождения «вор в законе».

6 апреля в Днепре во время подготовки к убийству полицейские задержали киллера, которого разыскивают в странах Евросоюза за организацию и покушение на умышленное убийство. Об этом сообщил первый заместитель начальника Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook, информирует svodka.net.

«У задержанного изъят снаряженный пистолет, а также средства радиосвязи с гарнитурой. Случайно или нет, но в это же время рядом, в одном из развлекательных заведений, «вор в законе» по кличке Умка праздновал день рождения, на котором собрались авторитетные представители воровского мира и их друзья», – рассказал он.

Замначальника полиции сообщил, что во время отработки местности по поиску пособника киллера и его возможной жертвы работники полиции вошли в заведение, в котором праздновали день рождения «вора в законе».

«Воры» забеспокоились и тогда прозвучали такие их слова: «Мы же же со всеми договорились, зачем вы сюда зашли? Нам же обещали не трогать сегодня ». Полицейские ответили: «Мы с вами не договаривались»», – написал Аброськин.

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Он добавил, что благодаря работе полиции была спасена, вероятно, жизнь одного из «воров».

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