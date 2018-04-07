Штаб антитеррористической операции призвал боевиков прекратить обстрелы и вооруженные провокации на период пасхальных праздников. В штабе АТО отметили, что боевики нарушают перемирие Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook "Боевики российско-оккупационных войск продолжают игнорировать договоренности трехсторонней контактной группы о полном прекращении огня на период пасхальных праздников. Всего с начала установленного с полуночи 30 марта пасхального перемирия агрессор совершил более 230 обстрелов позиций украинских защитников, при этом часто применив оружие, запрещенное Минскими соглашениями", – говорится в сообщении.В штабе отметили, что подразделения Вооруженных сил Украины в районе АТО "и в дальнейшем будут строго и неуклонно соблюдать меры по поддержанию всеобъемлющего, устойчивого и неограниченного прекращения огня по всей линии разграничения сторон"."Штаб АТО призывает так называемых главарей оккупационной администрации РФ прекратить обстрелы, вооруженные провокации и дать возможность мирным жителям прифронтовых сел и городков в покое и мире провести большой благочестивый праздник – Воскресение Христово", – заявили в штабе. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1913831181961012 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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