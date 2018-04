(function() { var w = window, d = document, protocol =/https/i.test(w.location.protocol) ? 'https:' : 'http:', aml = typeof admixerML !== 'undefined' ? admixerML : { }; aml.fn = aml.fn || []; aml.invPath = aml.invPath || (protocol + '//inv-nets.admixer.net/'); aml.cdnPath = aml.cdnPath || (protocol + '//cdn.admixer.net/'); if (!w.admixerML) { var lodash = document.createElement('script'); lodash.id = 'amlScript'; lodash.async = true; lodash.type = 'text/javascript'; lodash.src = aml.cdnPath + 'scripts3/loader2.js'; var node = d.getElementsByTagName('script')[0]; node.parentNode.insertBefore(lodash, node); w.admixerML = aml; } })(); var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-22026157-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: 'caaf8ac6-67ed-488d-b87c-12aca1092614', ph: 'admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52'); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: '4ff17246-e616-4725-994a-4e22de49f942', ph: 'admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52'); }); Регистрация | Вход | Facebook login USD: 27,46 -0,2815 EUR: 33,86 -0,6551 Об агентстве RSS Украинские Национальные Новости информационное агентство Осведомленность граждан объединяет страну суббота, 07 апреля 2018 11:15 Украинские Национальные Новости Осведомленность граждан объединяет страну Главная

Суббота, 7 апреля 2018, 10:59 • Саша Картер • 3492 Версия для печати Отныне в Японии можно приобрести екзоскелетений костюм фотогалерея Производители экзоскелетов, что зовут себя Skeletonics, производят на заказ электронные костюмы высотой около трех метров и весом до сорока килограмм, которые теперь можно приобрести за довольно приличную сумму. Об этом пишет Kotaku, ссылаясь на японские IT сайты, передает Стоимость такого экзоскелета начинается от 93 тысяч долларов. Костюм полностью аналоговый, он не сделает пользователя быстрее или сильнее, отмечают производители. Возможности экзоскелета ограничиваются движениями конечностей. Однако создатели признают, что если доработать технологию, которую они придумали, действительно можно будет строить экзоскелеты, которые делают человека сильнее. Но пока это просто забавная и дорогая игрушка. "Мне часто говорят, что это выглядит фантастически, но потом людям нужно объяснять, что он ничего не делает. Это в конечном итоге запутывает. Мы и не собирались делать что-то полезное, мы просто хотели создать что-то веселое", - рассказал создатель костюмов Рейсы Тасуру Широкую. Костюм может быть использован в тематических парках или во время корпоративных рекламных акций, чтобы развлечь зрителей, пишет издание.



видео видео сводки новости апреля что унн костюм Теги: мультимедиа