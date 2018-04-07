Администрация Соединенных Штатов Америки собирается усилить контроль за въездом иностранных граждан и ввести дополнительное обязательное требование для всех аппликантов на визу.

Если нововведения начнут действовать, иностранцам придется указывать контакты в соцсетях, сообщает со ссылкой на .

"Государственный департамент хочет ввести требование для всех заявителей на визу указывать свои имена в социальных медиа, а также предварительные электронные адреса и номера телефонов", – подчеркнули в Администрации.

Такие изменения в миграционной политике Штатов существенно расширяют рамки проверок иностранных граждан, которые намерены посетить или иммигрировать в Америку.

Кроме того, власть хочет вынести новые правила на обсуждение общественности и обещает учесть рекомендации.

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