На днях по украинским новостным лентам прошло сообщение пресс-службы Житомирского управления национальной полиции следующего содержания: «В Житомирской области полиция вышла на схему хищения военной и другой специальной техники. В течение двух недель был проведен ряд обысков в Новоград-Волынском районе и изъято почти 200 объектов, подготовленных к продаже. Среди обнаруженной техники – БТРы, БМП, ЗИЛы, "Уралы", ГАЗы, кунги, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, в т.ч. для транспортировки людей по суше и воде. Также изъято большое количество запчастей, аккумуляторные батареи, шины и документы о происхождении техники. Сейчас правоохранители устанавливают принадлежность находок, пребывают ли они на соответствующем учете в воинских частях. Попутно выяснилось, что физическое лицо разместило в интернете объявление о продаже указанной техники… Полиция подала в суд ходатайство об аресте техники до выяснения всех обстоятельств».

Через несколько часов в стиле обычного выяснения отношений между поссорившимся Иваном Ивановичем («генелальный плокулол» Луценко) и Иваном Никифоровичем (министр внутренних дел Аваков) последовало опровержение Генеральной прокуратуры. Судя по уровню запредельной бредовости, его лично надиктовал герой штурма франкфуртского аэропорта после обязательной ежедневной бутылки виски. Косноязычно было сформулировано что-то в смысле того, что раз на БТР, БМП и прочее военное добро «нет документов», то оно военным не является.

Что там происходило дальше в титанической борьбе между полицейскими и прокурорскими (к последним, само собой, немедленно примкнуло всполошившееся после огласки Минобороны), неизвестно, но никакого общественного интереса новость не вызвала. Она прошла практически незамеченной. И вялая реакция масс-медиа вполне понятна. Подобные сообщения о крупных хищениях вооружений идут после победы переворота регулярно и давно стали привычными. Причем хищениях именно в крупных товарных количествах, а не такой буквально каждодневной мелочи, как вывоз «героями АТО» из зоны боевых действий пистолетов, автоматов или даже противотанковых гранатометов.

Что там говорить о мелком бизнесе военных, когда скандалы, в цивилизованной стране приведшие бы к отставке правительства или импичменту президента, регулярно сотрясают государственные оружейные корпорации, в первую очередь «Укрборонпром». Стало традицией, что руководители данной жирнейшей кормушки, за контроль над которой идет непрекращающаяся грызня между АП, СНБОУ и Кабмином, после недолгого руководства со скандалом увольняются, получая бонусом целый букет уголовных дел.

Не менее привычным стало, что оружие украинского происхождения всплывает в самых разных уголках планеты. На это следует отработанная реакция властей. Сначала полное возмущения категорическое отрицание «провокации»», а потом, когда уже деться от фактов становится некуда, обещание «разобраться», на чем и ставится завершающая точка.

С подобной репутацией евромайданной Украины вполне согласуется более чем показательный дар с барского плеча Литвы – маленького государства, позиционирующего себя близким союзником Киева, но начавшего себя вести подобно строгому старшему брату. Дар, который сам по себе наводит на многие размышления.

Решением правительства Литовской республики от 29 ноября 2017 года Киеву безвозмездно передается стрелковое вооружение, минометы, противотанковые средства и боеприпасы обшей стоимостью 1,93 млн. евро. Все вооружение старое, не использующееся в литовских Вооруженных силах, перешедших на стандарты НАТО.

Конечно, сразу возникает совершенно логичный вопрос. Зачем Украине гуманитарная помощь оружейным хламом от Литвы, если на складах к 2014 году даже после почти четверти века торговли оставалось еще большое количество вооружений и боеприпасов бывшего Юго-Западного направления? Оружия и боеприпасов, предназначавшихся для полного вооружения более десятка советских общевойсковых армий для ведения активных боевых действий минимум на три месяца.

Еще раз подчеркнем – речь идет о передаче старья (пусть, вероятно, вполне сохранившегося и готового к применению), а не о высокотехнологичных новинках. Из этого можно сделать сразу два важных вывода. Первый – ВСУ, как минимум частично, до сих пор оснащены устаревшими видами вооружений, а все похвальбы о полном перевооружении сильно преувеличены. Второй – значительные запасы вооружений и боеприпасов, имевшиеся на Украине еще в начале 2014 года, исчезли в неизвестном направлении.

Использована на Донбассе, где последние крупные боевые действия (когда вершиной полководческого гения Порошенко стал «Дебальцевский котел») происходили более трех лет назад, могла быть лишь их незначительная часть. Не меняют картину также регулярные взрывы и «самовозгорания» на складах Минобороны (очевидно, что происходят они для списания под это хранимого) – большинство складов пока все же цело.

Можно констатировать, что почти всё (или вообще всё) старое советское оружие после февраля 2014 года исчезло с Украины в неизвестном направлении. Запасы были выметены настолько подчистую, что ВСУ безотлагательно понадобился даже литовский неликвид (понятно, что Вильнюс принял решение о «гуманитарной помощи» не инициативно, а после соответствующего обращения украинской стороны).

И именно масштаб пропажи не позволяет списать ее на вороватых офицеров или начальников складов. В таких объемах «усушку и утруску» можно организовать только на уровне президента или как минимум секретаря СНБО (кстати, не секрет, что Турчинов постоянно стремится взять под полный контроль все вопросы торговли оружием и воюет за это с Гройсманом).

Где и в каких локальных конфликтах украинское вооружение всплывет, однако, еще обязательно увидим…

В связи с данным аспектом становится понятен и следующий. Согласно условиям Литвы, передаваемое вооружение и боеприпасы могут использоваться «исключительно для поддержания внутренней безопасности, защиты страны, а также для участия в операциях в рамках международных соглашений и в других видах деятельности в соответствии с положениями и принципами Устава ООН». При этом запрещено пересматривать условия использования, передавать вооружение или боеприпасы третьей стороне без предварительного письменного согласия Литвы, а также реэкспортировать имущество или его части.

Излишне говорить, насколько данные условия носят обидный характер. Вильнюс ими ясно показывает, что считает киевский режим глубоко коррумпированным, способным перепродать куда угодно полученные вооружения и не испытывает к его руководителям ни малейшего доверия.

В оружейном бизнесе существует такое понятие, как «сертификат конечного пользователя», но поставленные Литвой условия далеко заходят за стандартные ограничительные мероприятия с целью недопущения перепродажи третьим странам. Похожие договоры, более напоминающие отношения метрополии и протектората, заключали несколько десятилетий назад западные страны в Африке. Сплавляя бывшим колониям оружейный неликвид, все равно подлежавший утилизации, они именно так очень подробно регламентировали малейшие детали его использования.

Особенно унизительным для киевского режима является то, что подобное отношение продемонстрировали даже не вашингтонские хозяева или их европейские младшие партнеры, имеющие на то понятное право. Показательный плевок в лицо был сделан такой же полуколониальной, как и Украина, Литвой. Когда хозяйский тон в отношениях с Украиной начали проявлять уже прибалтийские лимитрофы, то ниже падать действительно некуда.

Хотя Вильнюс здесь берет пример с США, регулярно показывающих при оказании помощи вооружением, что не питают ни малейших иллюзий относительно своих украинских клиентов.

Показательно, что в законопроекте о бюджете США, предусматривающем финансовую поддержку Украины на 2018 год, содержится пункт о запрете любой помощи в виде передачи вооружений или военной подготовки полку Нацгвардии «Азов».

Принятые в последние три года законопроекты о расходах и ранее постоянно включали в себя подобный запрет, но это положение убирали перед окончательным утверждением.

Теперь оно оставлено и, как отмечают американские издания, нет сомнений, что именно в таком виде и будет принято.

Объясняется это просто. Белый дом не хочет, чтобы его могли упрекнуть в поддержке структур, прочно ассоциируемых в мире с крайне правой или прямо нацистской идеологией. По ряду причин, прежде только из-за нежелания вызвать отрицательную реакцию внутри США. Но ранее просто неформально договаривались с Порошенко, что американское оружие не будет передаваться «Азову».

Цену этим договоренностям показало сообщение на официальном сайте «Азова», что его военнослужащие «провели испытания новых РПГ». А на сопровождавшей информацию фотографии изображены азовцы с американским гранатометом PSRL, поставленным США в партии военной помощи Украине.

Теперь американцы открыто демонстрируют, что не верят больше ни единому слову Порошенко. Демонстрируют, что президент Украины не в состоянии контролировать не то что страну, но даже распределение гранатометов и какой-то полк, входящий в структуру НГУ, подчиняющейся ему как Верховному главнокомандующему.

Американцев и берущих с них пример литовцев можно понять. Зная, с кем имеешь дело, надо не только внимательно следить за руками украинских друзей, но для надежности и заколоть карман булавкой. Когда речь идет о сохранности бумажника, не до деликатности с вконец изолгавшимися вороватыми попрошайками.

Дмитрий Тесленко,

cпециально для alternatio.org

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