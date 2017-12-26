|Как Крым готовится к выборам Путина
|26.12.2017 11:50
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Вчера фотограф Сергей Мальгавко выложил в сеть несколько
фотоснимков про то, как Крым готовится к выборам президента России
В.В. Путина. Вы ещё небось и даты выборов не знаете, а в Крыму уже
всё готово, пишет ,
передает
03. Автобус в Симферополе. На грязном борте слева внизу написано " России".
04. Интересная композиция на дверях. Что это за ракушка, логотип Крыма? Вместе с наклейкой на дверях читается как "вход в спиральное отверстие".
05. Баннер про выборы, а также герб города Симферополя. Вот что рассказывает о гербе Википедия —"Щит разделён на два поля узкой горизонтальной белой волнистой линией, символизирующей главную водную артерию Крыма — реку Салгир. В верхнем (синем) поле щита, означающем красоту города, расположено золотое изображение летящей пчелы, как символ пользы. В нижнем (красном) поле изображена золотая античная чаша из легенды о появлении скифов. Она символизирует историю города, берущую начало от Неаполя Скифского. Красный цвет в данном случае символизирует мужество и доблесть скифов, защищавших свою столицу." Про скифов наврали, небось. Откуда им взяться в "древнем сакральном городе"?
06. Дорожный знак словно говорит: Товарищи! выборы — это туда!
07. Патриотическое граффити, приуроченное к выборам В.В. Путина. Кстати, кто знает, почему Владимира Владимировича часто рисуют во флотской форме? Он ведь не служил ни в армии, ни тем более на флоте. Рисовали бы уж тогда в форме советского разведчика на задании, как Штирлица. Сватстика там на рукаве, все дела.
08. Выборы Путина. Уже скоро.