Жители российского Кемерово ждали, когда пожарные или президент приедут и спасут их детей, а украинцы на их месте выбивали бы двери и спасали людей, считает украинская писательница Оксана Забужко. Забужко: Советский человек психологически более примитивный, чем сегодняшний Фото: odcrisis.org "Почему, например, я никому не рекомендую "лучших советских фильмов и мультфильмов"? Не только потому, что и в "лучшие" проникала пропаганда... А и потому, что это фильмы, которые не дают ответа на вопросы человека свободной страны... Советский человек психологически более примитивен, чем сегодняшней, у него в репертуаре на порядок меньше чувств, потому что для развития многих "сложных" чувств людям элементарно не хватало опыта", – отметила она.По словам писателя, ее поколение выросло без опыта социальности, потому что пытавшимися объединиться для общего дела людьми интересовались "органы", а всякая коллективная деятельность в СССР была под контролем государства."Слава Богу, сегодня украинцы не понимают россиян, которые могут, как в Кемерово, стоять, смотреть, как их дети выбрасываются из окон горящего дома, и ждать, когда "начальство", в виде пожарных или президента, приедет и их спасет, – вместо того, чтобы самим вместе вываливать двери и спасать детей. А мое поколение еще в состоянии понять, какими "фильмами и мультфильмами" за несколько поколений достигается такой результат – коллективная беспомощность и страх ответственности", – подчеркнула она.Забужко добавила, что в 1978 году "коллективной беспомощности" власти добивались через образование и СМИ.26 января 2018 года директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил в Facebook: "Не все щупальца "русского мира" такие отвратительные и очевидные, как совок и московская церковь. Некоторые более симпатичные, изысканные и респектабельные, но не менее опасные. "Ирониясудьбы", "восьмоемарта", булгаковы, пугачевы и даже высоцкие и цои в руках Кремля – эффективные инструменты". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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