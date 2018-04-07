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Забужко: Слава Богу, сегодня украинцы не понимают россиян
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07.04.2018 10:19
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Жители российского Кемерово ждали, когда пожарные или президент
приедут и спасут их детей, а украинцы на их месте выбивали бы двери
и спасали людей, считает украинская писательница Оксана Забужко.
Забужко: Советский человек психологически более примитивный,
чем сегодняшний Фото: odcrisis.org "Почему, например, я никому не
рекомендую "лучших советских фильмов и мультфильмов"? Не только
потому, что и в "лучшие" проникала пропаганда... А и потому, что
это фильмы, которые не дают ответа на вопросы человека свободной
страны... Советский человек психологически более примитивен, чем
сегодняшней, у него в репертуаре на порядок меньше чувств, потому
что для развития многих "сложных" чувств людям элементарно не
хватало опыта", – отметила она.По словам писателя, ее поколение
выросло без опыта социальности, потому что пытавшимися объединиться
для общего дела людьми интересовались "органы", а всякая
коллективная деятельность в СССР была под контролем
государства."Слава Богу, сегодня украинцы не понимают россиян,
которые могут, как в Кемерово, стоять, смотреть, как их дети
выбрасываются из окон горящего дома, и ждать, когда "начальство", в
виде пожарных или президента, приедет и их спасет, – вместо того,
чтобы самим вместе вываливать двери и спасать детей. А мое
поколение еще в состоянии понять, какими "фильмами и мультфильмами"
за несколько поколений достигается такой результат – коллективная
беспомощность и страх ответственности", – подчеркнула она.Забужко
добавила, что в 1978 году "коллективной беспомощности" власти
добивались через образование и СМИ.26 января 2018
года директор Украинского института национальной памяти
Владимир Вятрович заявил в Facebook: "Не все щупальца
"русского мира" такие отвратительные и очевидные, как совок и
московская церковь. Некоторые более симпатичные, изысканные и
респектабельные, но не менее опасные. "Ирониясудьбы",
"восьмоемарта", булгаковы, пугачевы и даже высоцкие и цои в руках
Кремля – эффективные инструменты".
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