Трое украинских одиннадцатиклассников получили золотые медали на конкурсе научных разработок Beijing Youth Science Creation Competition в Китае. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины, передает В ведомстве рассказали, что ученица Харьковской специализированной школы I-III ступеней № 162 Амилия Кириллова получила награду за проект "Интегративный метод в нейроциркуляторной диагностике дистонии". Киевские одиннадцатиклассники - ученица гимназии биотехнелогий № 177 Даниэла Гайчук и Максим Палладин из специализированной школы № 124 - награждены за командный проект "Исследование содержания тяжелых металлов в растениях и их влияние на пирамидные нейроны в живых организмах". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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