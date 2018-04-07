



Хоча під час концерту "Вечір прем'єр з Катериною Осадчею" Тіна Кароль жартувала, що вона богиня лише на сцені, а не на кухні, без власноруч зробленої паски зірка не обходиться і напередодні свята в Інстаграмі зірки з'явився рецепт.



"Своїм істинним шедевром вважаю сирну паску, рецепт якої мені дістався від мами. Готується вона за традиційним рецептом, але з додаванням горіхів і сухофруктів".



Рецепт традиційної сирної паски від Тіни Кароль: 1 кг сиру, 1 склянка вершків 10% жирності, 5 яєць, 2 склянки цукру, 1 связка вершкового масла; по 100 г. родзинок (краще світлий), волоських горіхів, цукатів; 1 пакетик ванільного цукру, цедра 1 лимона.



Відокремте жовтки від білків і збийте, додайте вершки і доведіть до кипіння на в каструлі з товстим дном, постійно помішуючи. Поки маса охолоджується, обсмажте горіхи на сухій сковороді, а родзинки вимийте і висушіть. Натріть цедру одного лимона. У холодну масу покладіть сир, вершкове масло і ретельно розітріть. Потім додайте родзинки, цукати, горіхи, лимонну цедру і ванільний цукор і добре перемішайте. Суміш викладається в форму для паски на два шари вологої марлі і ставте в холодильник під гніт на 12 годин. Готову паску можна прикрасити цукатами, глазур'ю.



Допис, поширений Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 5 Кві 2018 р. о 10:09 PDT

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