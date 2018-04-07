Курс Bitcoin 7 апреля на двух основных по объему торгов биржах по сравнению с пятницей добавил более 3%.

Курс покупки Bitcoin к доллару 7 апреля, в субботу, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует svodka.net.

Американская биржа Poloniex 6860.00 BTС/USD (+3.63%)

Американская биржа Bitfinex 6866.00 BTС/USD (+3.90%)

Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению с пятницей (6619.98 BTС/USD) вырос на 3.63%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 13 671 509 долларов на 2045 биткоинов.

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Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.

Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.

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