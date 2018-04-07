Включение российского бизнесмена Олега Дерипаски в список американских санкций может создать осложнения для компаний, с которыми он ведет бизнес, в частности, для Volkswagen и Glencore. Дерипаска, состояние которого Forbes оценивает в $6,7 млрд, владеет конгломератом En+ Фото: ЕРА Агентство подчеркивает, что Дерипаска, состояние которого Forbes оценивает в $6,7 млрд, владеет конгломератом En+, который является совладельцем "Русала" и "Норильского никеля". Эти компании – одни из крупнейших производителей металлов в мире.Акции "Русала" торгуются на Гонконгской фондовой бирже. Он является одним из крупнейших производителей алюминия. По данным компании, более 10% прибыли она получает от экспорта в США. "Русалу" принадлежат активы в Италии, Ирландии, Швеции, Нигерии, Гайане, Гвинее, а также доля в австралийском QAL, крупнейшем в мире глиноземном заводе.У "Норильского никеля" есть активы в Финляндии, Австралии и Южной Африке.Включение Дерипаски в список американских санкций может создать осложнения для компаний, с которыми он ведет бизнес. Сюда, в частности, входят немецкий автомобильный гигант Volkswagen и швейцарская трейдинговая компания Glencore.У Volkswagen есть общий завод с российским Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ). Это предприятие является "дочкой" попавшей под санкции промышленной группы "Базовый элемент", принадлежащей Дерипаске. По контракту, который продлится до 2025 года, завод собирает автомобили для Volkswagen. Источники Reuters сообщали в декабре 2017 года, что Volkswagen планировал приобрести долю в ГАЗ.Связи с бизнес-империей Дерипаски имеют также австрийская строительная компания Strabag и сингапурская Changi Airports International.После введения новых санкций США акции компаний Дерипаски обвалились на 10–20%, подешевев на бирже почти на $3 млрд.6 апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.Согласно закону CAATSA, минфин США в сотрудничестве с Государственным департаментом в январе 2018 года предоставил Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники президента РФ Владимира Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.Путин тогда заявлял, что Россия не будет отвечать на "недружественный акт". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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