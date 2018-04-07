Американские конгрессмены в пятницу представили законопроект, который предусматривает введение новых санкций в отношении Москвы в связи с российской химической атакой в Солсбери, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание The Hill.

Законопроект предполагает, что президент США сможет принимать решение о введении санкций в отношении лиц, которые были причастны к атаке на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Законопроект, по мнению его авторов, сможет носить и превентивный характер.

«На российские агрессивные действия нужно отвечать силой и решимостью, в том числе через санкций, направленных на предотвращение будущих нападений России на диссидентов, эмигрантов и демократических активистов», — говорится в законопроекте.

Проект закона также предусматривает меры в отношении российских финансовых институтов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира