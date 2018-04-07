Исполняющей обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяне Супрун предложили взятке в виде квартиры. Соответствующее видео Национального антикоррупционного бюро Украины обнародовал телеканал ТСН .

Супрун предложили взятку в обмен на медицинское оборудование для больницы в городе Вишневое. На ролике представлен один из эпизодов, записанных с помощью камеры в аквариуме в кабинете главы Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. В нем фигурируют как минимум пять человек. Среди них помощник руководителя Радикальной партии Олега Ляшко Александр Богачев - глава Киево-Святошинского районного отделения партии.

Он заявил, что Супрун сама пожаловалась на жилищные условия, он решил помочь, а за это его "теперь хотят судить".

На видео также запечатлено, как мэр Вишневого Илья Диков лично встретился с исполняющей обязанности министра здравоохранения и обсудил с ней схему передачи квартиры через "собственные фонды". Квартиру должны были оформить на ее помощника.

Кроме того, указано, что Супрун тут же сообщила представителям правоохранительных органов о предложении взятки, а в дальнейшем "подыгрывала" участникам схемы.

Как сообщал svodka.net ранее, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что в Украине люди, которые не хотят видеть страну мощной, пытаются сделать все для того, чтобы к государству было утрачено доверие.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира