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Прогноз МЭРТ: Коммунальные услуги будут дорожать еще три года
07.04.2018 10:30
Прогноз МЭРТ: Коммунальные услуги будут дорожать еще три года
В госбюджете на 2018 год предусмотрены расходы на субсидии и коммунальные льготы в размере 71 млрд грн
Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует, что к 2021 году жилищно-коммунальные тарифы в Украине дорожать каждый год на разные виды услуг от 10 до 22%.
Прогноз МЭРТ: Коммунальные услуги будут дорожать еще три года Фото: rian.com.ua

По прогнозам Минэкономики, природный газ в течение следующих трех лет будет дорожать ежегодно на 20%.

Горячая вода и отопление в 2019 году подорожают на 10%, в 2020 году - на 11%, а в 2021 году - на 20%.

Электроэнергия подорожает на 22,5% в 2019 году, на 15% - в 2020 году и на 12,5% в 2021 году.

Прогноз индекса цен приводится в сравнении цен декабря по декабрю предыдущего года, сообщает "Укринформ" со ссылкой на макроэкономический прогноз МЭРТ.

Напомним, что расчеты населения за электроэнергию и тепло в 2017 году выросли на 4 и 7% соответственно.

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