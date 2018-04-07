|Андрей Фурсов. Учебники сталинской эпохи
|07.04.2018 10:32
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Известный историк Андрей Фурсов и руководитель проекта «Сталинский букварь» Дмитрий Фронтов рассказывают о переиздании советских учебников эпохи Сталина. Почему они пользуются спросом, какими преимуществами обладают по сравнению с современными учебными пособиями. Почему именно родители должны выполнять функции, которые в советское время выполняла школа. Как теплота и уют старых иллюстраций мотивируют ребёнка к получению знаний и прилежной учёбе. Почему в сталинскую эпоху к потенциалу детей относились намного серьёзней, большев верили в их способности и умения. Чему учит латынь.
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