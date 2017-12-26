Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили прибыл на допрос в СБУ и заявил о нарушениях со стороны правоохранителей.

Он отметил, что повестка от СБУ была составлена неправильно согласно действующему законодательству.

"Два следственных действия в одной повестке. Это противоречит законам", - отметил Саакашвили, добавив, что хорошо знает законы и "заставит СБУ и ГПУ соблюдать законы не только ко мне, но и ко всему украинскому народу"

В частности, адвокаты будут просить разделить эти следственные действия и повторно направить их Саакашвили.

Михо также вспомнил, как оперативники СБУ гонялись за ним по крышам. "Они гонялись за мной по крышам, как волк за зайцем из "Ну погоди!", - добавил экс-губернатор Одесской области.

Саакашвили отметил, что он с адвокатами придет на допрос в СБУ, но будет требовать переноса дела.

В частности Михо обратился к президенту с предложением обратить внимание на граждан Украины.

"Займитесь гражданами Украины и забудьте обо мне хотя на неделю, я уже немного устал, а украинцы будут довольны", - предложил Михо Порошенко.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира