Безвиз не дает права на работу за границей, но около 70% желающих удается остаться работать в ЕС, несмотря на то, что украинцам платят меньше, чем европейцам, заявил народный депутат, руководитель партии "За життя" Вадим Рабинович. | Вадим Рабинович: Если мы все время будем бояться европейцев, давайте тогда страну сдадим Фото: Вадим Рабинович / Facebook "Они не остановят безвиз по одной простой причине. Потому что самое лучшее, что могло быть для Европы – это безвиз. Например, в Чехии зарплата в три раза меньше, чем в Германии. И чехи ищут где работу? В Германии. При этом Чехия увеличила в восемь раз квоту для украинцев. Потому что самое ценное сегодня в мире – это трудоспособные люди! Самое ценное в мире, за что борются, – это население, которое будет строить свое государство. А мы их выпихнули за границу! И хотя безвиз не дает права на работу за границей, около 70% устраиваются, несмотря на то, что платят нашим людям намного меньше... Это хорошо, что люди ездят за рубеж, но сделайте так, чтобы они хотели вернуться в свою страну и работать в ней, а не вынуждайте их уезжать", – призвал Рабинович.Он считает, что всегда руководствоваться рекомендациями Евросоюза неправильно, так как каждая страна действует в своих интересах."Если мы все время будем бояться европейцев, давайте тогда страну сдадим. Давайте уничтожим собственный народ, если это понравится европейцам. Давайте прекратим предоставлять медицинские услуги народу, чтобы не расстраивать Европу. О чем мы говорим? Какая мне должна быть разница, что скажет другая страна, если убивают мой народ. Какая мне разница, что будет говорить какой-то европейский или проевропейский политик, если на наших глазах страну убивают? Скажите мне, почему я должен верить им? Они говорят, что если мы лес не разрешим вырубать, тоже не будут нам ничего давать – откажутся и не будет интеграции. Ну так что теперь – давайте вырубим Карпаты? Это неправильно!" – уверен политик.Нардеп напомнил, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает идею строительства Россией трубопровода "Северный поток – 2", который невыгоден Украине."Почему у патриотов не хватило сил блокировать вырубку леса – лечь и не дать вывести украинский лес? Потому что не платят за это. Вот и все. У нас должна быть проукраинская позиция по любому вопросу. Какая нам разница, что они говорят все? Они думают о своих странах, о своем народе. Сейчас Меркель разрешила делать "Северный поток – 2". Все возмущаются у нас, а Меркель думает о своем народе. А мы должны думать об украинцах", – резюмировал Вадим Рабинович.ВИДЕО Видео: 112 Украина / YouTube Почти каждый третий гражданин Украины задумывался об эмиграции, каждый четвертый не верит, что Украина встанет на ноги как независимое государство. Такие данные получены в ходе исследования общественного мнения, которое провел Киевский международный институт социологии по заказу ZN.UA с 21 ноября по 15 декабря 2017 года.В июне 2016 года директор консульского департамента Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что за пределами Украины легально находится около 5 млн украинцев, и это число растет.После вступления в силу безвизового режима с Евросоюзом в Украине уменьшилось количество желающих трудоустроиться, сообщил 28 декабря прошлого года министр социальной политики Андрей Рева. Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко назвал трудовую миграцию одной из самых больших угроз для государства после военной агрессии.По данным Госстата, в прошлом году больше только украинцев выезжало в Польшу – 9 990 978.28 февраля 2018 года в НБУ заявили, что в ближайшие два-три года трудовая миграция из Украины будет расти. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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