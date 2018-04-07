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Безвиз не дает права на работу за границей, но около 70% желающих
удается остаться работать в ЕС, несмотря на то, что украинцам
платят меньше, чем европейцам, заявил народный депутат,
руководитель партии "За життя" Вадим Рабинович. | Вадим
Рабинович: Если мы все время будем бояться европейцев, давайте
тогда страну сдадим Фото: Вадим Рабинович / Facebook "Они не
остановят безвиз по одной простой причине. Потому что самое лучшее,
что могло быть для Европы – это безвиз. Например, в Чехии
зарплата в три раза меньше, чем в Германии. И чехи ищут где работу?
В Германии. При этом Чехия увеличила в восемь раз квоту для
украинцев. Потому что самое ценное сегодня в мире – это
трудоспособные люди! Самое ценное в мире, за что борются, –
это население, которое будет строить свое государство. А мы их
выпихнули за границу! И хотя безвиз не дает права на работу за
границей, около 70% устраиваются, несмотря на то, что платят нашим
людям намного меньше... Это хорошо, что люди ездят за рубеж, но
сделайте так, чтобы они хотели вернуться в свою страну и работать в
ней, а не вынуждайте их уезжать", – призвал Рабинович.Он
считает, что всегда руководствоваться рекомендациями Евросоюза
неправильно, так как каждая страна действует в своих
интересах."Если мы все время будем бояться европейцев, давайте
тогда страну сдадим. Давайте уничтожим собственный народ, если это
понравится европейцам. Давайте прекратим предоставлять медицинские
услуги народу, чтобы не расстраивать Европу. О чем мы говорим?
Какая мне должна быть разница, что скажет другая страна, если
убивают мой народ. Какая мне разница, что будет говорить какой-то
европейский или проевропейский политик, если на наших глазах страну
убивают? Скажите мне, почему я должен верить им? Они говорят, что
если мы лес не разрешим вырубать, тоже не будут нам ничего
давать – откажутся и не будет интеграции. Ну так что
теперь – давайте вырубим Карпаты? Это неправильно!" –
уверен политик.Нардеп напомнил, что федеральный канцлер
Германии Ангела Меркель поддерживает идею строительства Россией
трубопровода "Северный поток – 2", который невыгоден
Украине."Почему у патриотов не хватило сил блокировать вырубку
леса – лечь и не дать вывести украинский лес? Потому что не
платят за это. Вот и все. У нас должна быть проукраинская позиция
по любому вопросу. Какая нам разница, что они говорят все? Они
думают о своих странах, о своем народе. Сейчас Меркель разрешила
делать "Северный поток – 2". Все возмущаются у нас, а Меркель
думает о своем народе. А мы должны думать об украинцах", –
резюмировал Вадим Рабинович.ВИДЕОВидео: 112 Украина / YouTube
Почти каждый третий гражданин Украины задумывался об
эмиграции, каждый четвертый не верит, что Украина встанет на ноги
как независимое государство. Такие данные получены в ходе
исследования общественного мнения, которое провел Киевский
международный институт социологии по заказу ZN.UA с 21 ноября по 15
декабря 2017 года.В июне 2016 года директор консульского
департамента Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига
заявил, что за пределами Украины легально находится около
5 млн украинцев, и это число растет.После вступления в силу
безвизового режима с Евросоюзом в Украине уменьшилось
количество желающих трудоустроиться, сообщил 28 декабря прошлого
года министр социальной политики Андрей Рева. Вице-премьер-министр
Украины Геннадий Зубко назвал трудовую миграцию одной из самых
больших угроз для государства после военной агрессии.По данным
Госстата, в прошлом году больше только украинцев выезжало в
Польшу – 9 990 978.28 февраля 2018 года в НБУ заявили,
что в ближайшие два-три года трудовая миграция из Украины
будет расти.
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