Глава МИД Павел Климкин заявил, что встреча министров иностранных дел Украины, Франции, Германии и России зависит от включения в повестку дня трех вопросов установлении безопасности на Донбассе, освобождении заложников и развертывании миротворческой миссии Организации Объединенных Наций. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает

Говоря о предстоящих встречах в рамках "нормандского формата", украинский дипломат сообщил, что в ближайшие дни говорить об этом со своим немецким коллегой Гайко Маасом.

"Сначала тоже встретимся втроем (главы МИД Украины, Германии, Франции - ред.)или переговорим по телефону. Потом будем смотреть - с чем выходим на Россию", - сказал Климкин.

Он добавил, что внимание должно концентрироваться на вопросах безопасности, освобождении политических заключенных и заложников, а также на миротворческой миссии.

"Если включаем эти три вопроса в повестку дня "нормандской" встречи - собираемся вчетвером. Очень надеемся, что в ближайшее время все же на такую ​​встречу выйдем", - заявил Климкин.

Напомним, ранее в АП сообщили, что лидеры стран "нормандской четверки" рассмотрят возможные пути ускорения имплементации минских договоренностей в ближайшие месяцы.

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