Подошвенный фасциит — не тот термин, который можно услышать ежедневно. Тем е менее, он очень важен, когда речь идет о здоровье ног.

От боли в ногах страдает множество людей. А это может означать, что повреждена фасция — тонкая перемычка, которая соединяет пятку с передней частью стопы. Это состояние и называется подошвенный фасциит, пишет со ссылкой на .



Повторяющиеся движения и увеличение веса, как правило, приводят к развитию подошвенного фасциита. Это состояние часто встречается у спортсменов, беременных женщин и у тех, кто длительное время пребывает на ногах. Ведь постоянная нагрузка и давление от дополнительного веса приводит к воспалению и боли. Тем не менее, для профилактики и лечения подошвенного фасциита можно и нужно принять меры.



Лучшее что вы можете сделать при подошвенном фасциите — это эффективная растяжка, которая поможет ослабить напряженные мышцы, ухудшающие состояние.



Упражнения сидя

Сидячие упражнения очень полезны и хорошо подходят для большинства людей. Предлагаем следующие упражнения для сидячих растяжений:



1. Поставьте ногу на бутылку с водой или предмет подобной формы, и катайте ее ногой в течение одной минуты.





2. Положите одну ногу на другую и потяните вверх большой палец ноги. Задержитесь в этом положении 15 секунд, отпустите и повторите упражнение три раза, прежде, чем приняться за вторую ногу.





3. Используйте сложенное полотенце, чтобы имитировать упражнение с ремнем. Поместите полотенце под стопой и осторожно потяните вверх так, чтобы нога была вытянута перед вами. Удержитесь в таком положении от 15 до 30 секунд и повторите три раза.





Растяжка голени

Растяжка голени может также помогать укреплению здоровья пятки. Просто сделайте выпад вперед и удерживайте позицию в течение 30 секунд. Повторите это три раза каждой ногой.



Профилактика

Растяжка хорошо работает в качестве профилактической меры против подошвенного фасциита, но есть и другие варианты.



Поддерживайте здоровый вес

Отсутствие избыточного веса гарантирует, что вы не будете оказывать ненужное давление на ваши ноги.



Регулярно делайте физические упражнения

Регулярные физические упражнения помогут организму поддерживать здоровый вес и правильно растягивать мышцы и суставы. Это позволит снизить вероятность того, что связки в ногах станут слишком жесткими.



Обеспечьте надлежащую поддержку

Обувь очень важна. Правильная поддержка стопы означает, что ноги находятся в безопасном положении. Ходьба босиком или в неудобной обуви создает дополнительное напряжение на пятки и ноги.



Не забывайте о расслаблении

При малейшей возможности старайтесь расслабить мышцы: давайте ногам отдохнуть. Периодически снимайте обувь на каблуках, чтобы ноги не подвергались постоянной нагрузке в течение длительного периода.



Начинайте медленно

Всегда требуется время, чтобы разогреть тело перед тренировкой или другой деятельностью. Резкие прыжки и чрезмерное движение могут привести к травме.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира