Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил сформировать на время проведения ЧМ-2018 экспериментальный отряд при МВД России, который будет пресекать нарушения в области морали и нравственности.

«Успешное и организованное проведение мундиаля будет иметь важное и даже ключевое значение для репутации нашей страны по всему миру. Безусловно, в эти дни к работе привлекут дополнительные силы полиции и иные специальные силовые службы. Однако для эффективной борьбы с аморальными явлениями необходимо привлечь идеологических бойцов – настоящих патриотов, строго исповедующих закон, культуру и традицию», – цитирует Милонова РТ, информирует svodka.net.

Автор инициативы считает, что созданные группы должны быть направлены на борьбу с профессиональными попрошайками, карманниками и другими асоциальными личностями, в том числе вовлеченными в занятия проституцией.

Соответствующее обращение Милонов планирует направить 9 апреля министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.

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