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В Нацполиции сообщили, что задержали в Днепре киллера, готовившего убийство
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07.04.2018 10:43
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Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин
сообщил, что полицейские задержали киллера близко от
развлекательного заведения, где праздновал день рождения "вор в
законе". Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вячеслав Аброськин: У задержанного киллера были пистолет и
рация с гарнитурой Фото: Вячеслав Аброськин / Facebook "У
задержанного изъяты снаряженный пистолет, а также средства
радиосвязи с гарнитурой. Случайно или нет, но в это же время рядом,
в одном из развлекательных заведений, "вор в законе" по кличке Умка
праздновал день рождения, на котором собрались авторитетные
представители воровского мира и их друзья", – рассказал
он.Замначальника полиции сообщил, что во время отработки местности
по поиску пособника киллера и его возможной жертвы работники
полиции вошли в заведение, в котором праздновали день рождения
"вора в законе"."Воры" забеспокоились – и тогда прозвучали
такие их слова: "Мы же со всеми договорились. Зачем вы сюда зашли?
Нам же обещали не трогать сегодня". Полицейские ответили: "Мы с
вами не договаривались", – написал Аброськин.Он добавил, что
благодаря работе полиции была спасена, вероятно, жизнь одного из
"воров".
https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin/posts/1859617024330963
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