Жители норвежского города Вадсе, расположенного близко от границы с Российской Федерацией, услышали сирену и решили, что началась война. Об этом сообщает NRK .

Звук сирены раздавался в течение приблизительно 15 минут до тех пор, пока хозяин старой пожарной станции, на которой находится сирена, не прибыл на место и не отключил ее.

Отмечается, что за это время сотрудники чрезвычайных служб города получили много телефонных звонков от напуганных жителей.

"Много кто предположил худшее, например, войну", - сказал офицер полиции Ян-Олаф Шойлберг.

В городе установлены несколько сирен, однако включилась лишь одна из них. Пока причины срабатывания остаются неизвестными.

Кроме того, указано, что при ясной погоде из Вадсе хорошо видно территорию Российской Федерации, включая полуразрушенный ядерный завод. В связи с этим, когда включаются сирены, многие жители думают о соседней стране.

Как сообщал svodka.net ранее, Североатлантический альянс обеспокоен длительным агрессивным поведением России на внешнеполитической арене.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира