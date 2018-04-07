В результате масштабной автокатастрофы, в которую попал автобус с юниорской командой по хоккею, погибло 14 человек. Об этом сообщает издание Dailyrecord, передает

Сообщается, что автобус спортсменов столкнулся с грузовиком в 30 километрах от канадского города Тисдейл. Всего в автобусе на момент аварии находилось 28 человек, включая водителя и весь состав канадской команды Humboldt Broncos.

К сожалению, половина из них не выжила. Большинство жертв - юноши в возрасте от 16 до 21 лет, которые направлялись на матч в Саскачеван.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо распространил в своем Twitter слова соболезнования от министра безопасности, добавив: "Я не могу представить, что эти родители переживают, и мое сердце со всеми, кого поразила страшная трагедия в обществе Гумбольдта и за ее пределами" .

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