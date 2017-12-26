В турецком городе Адана задержали 12 человек, включая двух сирийцев, у которых могут быть связи с боевиками "Исламского государства". По словам источника агентства Anadolu, правоохранители одновременно провели ряд антитеррористических рейдов в Адане Фото: EPA По словам источника в полиции, правоохранители одновременно провели ряд антитеррористических рейдов по нескольким адресам в городе Адана.Двое задержанных – сирийцы, пишет агентство.Hurriyet Daily News сообщает, что 26 декабря полиция провела также операцию против подозреваемых в связях с ИГИЛ в Стамбуле. Есть информация о задержанных. Правоохранители не сообщают подробности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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