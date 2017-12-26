Погода, Новости, загрузка...
В Турции задержали 12 человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ
26.12.2017 11:50
В турецком городе Адана задержали 12 человек, включая двух сирийцев, у которых могут быть связи с боевиками "Исламского государства". По словам источника агентства Anadolu, правоохранители одновременно провели ряд антитеррористических рейдов в Адане Фото: EPA По словам источника в полиции, правоохранители одновременно провели ряд антитеррористических рейдов по нескольким адресам в городе Адана.Двое задержанных – сирийцы, пишет агентство.Hurriyet Daily News сообщает, что 26 декабря полиция провела также операцию против подозреваемых в связях с ИГИЛ в Стамбуле. Есть информация о задержанных. Правоохранители не сообщают подробности.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить