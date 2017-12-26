В турецком городе Адана задержали 12 человек, включая двух
сирийцев, у которых могут быть связи с боевиками "Исламского
государства". По словам источника агентства Anadolu,
правоохранители одновременно провели ряд антитеррористических
рейдов в Адане Фото: EPA По словам источника в полиции,
правоохранители одновременно провели ряд антитеррористических
рейдов по нескольким адресам в городе Адана.Двое задержанных –
сирийцы, пишет агентство.Hurriyet Daily News сообщает, что 26
декабря полиция провела также операцию против подозреваемых в
связях с ИГИЛ в Стамбуле. Есть информация о задержанных.
Правоохранители не сообщают подробности.
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