Министерство финансов США подтвердило, что Катерина Тихонова — дочь Владимира Путина.

Об этом в пояснительной записке к , куда попал муж Тихоновой Кирилл Шамалов, пишет .

«Шамалов женился на дочери Путина, Катерине Тихоновой, в феврале 2013 года, и его состояние в разы выросло вскоре после вступления в брак. За 18 месяцев он получил большую долю акций «Сибура» — российской компании, которая занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа», — сказано в записке.

Впервые Катерину Тихонову назвали дочерью Путина в начале 2015 года, но первое публичное подтверждение личности Тихоновой было сделано только спустя почти три года. Сам Путин отказывается отвечать на вопросы журналистов о своих дочерях. У Путина двое детей — Мария, которая родилась в 1985-м году в Ленинграде, и Екатерина, родившаяся в 1986 году в Дрездене.

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