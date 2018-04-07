Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в России прошло время олигархов и фраза «российские олигархи» неуместна, передает РИА Новости. Ранее газета The Guardian опубликовала лондонские адреса российских олигархов, которым грозит конфискация имущества. Журналисты смело предположили, что в списке может быть упомянут даже 1-й вице-премьер Игорь Шувалов, у которого есть шикарные апартаменты в «Уайт-холле». По версии СМИ, компанию ему составят и другие известные в Британии россияне: Дерипаска, Абрамович, Блаватник, Гурьев. Так же называют имена олигархов Владимира Лисина, Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Комментирует полковник, обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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