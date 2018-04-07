Автобус, в котором ехала канадская юниорская хоккейная команда
Humboldt Broncos, столкнулся с полуприцепом. Команда Humboldt
Broncos состоит из 24 игроков в возрасте от 16 до 21 года Фото:
Humboldt Broncos / Twitter ДТП произошло примерно в 30 км к северу
от города Тисдейл. В автобусе было 28 человек, включая водителя.
Трое пострадавших находятся в критическом состоянии.Команда ехала в
город Нипавин на игру против Nipawin Hawks. Она должна была
состояться в пятницу вечером.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
написал в Twitter, что сочувствует всем, кого затронула эта
трагедия."Я не могу представить, что сейчас переживают
родители", – отметил он.
I cannot imagine what these
parents are going through, and my heart goes out to everyone
affected by this terrible tragedy, in the Humboldt community and
beyond. https://t.co/2cIn2CTy08
— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 7 квітня 2018 р.
Команда Humboldt Broncos состоит из 24 игроков в возрасте от
16 до 21 года.
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