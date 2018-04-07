Автобус, в котором ехала канадская юниорская хоккейная команда Humboldt Broncos, столкнулся с полуприцепом. Команда Humboldt Broncos состоит из 24 игроков в возрасте от 16 до 21 года Фото: Humboldt Broncos / Twitter ДТП произошло примерно в 30 км к северу от города Тисдейл. В автобусе было 28 человек, включая водителя. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии.Команда ехала в город Нипавин на игру против Nipawin Hawks. Она должна была состояться в пятницу вечером.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо написал в Twitter, что сочувствует всем, кого затронула эта трагедия."Я не могу представить, что сейчас переживают родители", – отметил он. I cannot imagine what these parents are going through, and my heart goes out to everyone affected by this terrible tragedy, in the Humboldt community and beyond. https://t.co/2cIn2CTy08 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 7 квітня 2018 р. Команда Humboldt Broncos состоит из 24 игроков в возрасте от 16 до 21 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки broncos humboldt команда ехала игроков Теги: происшествия