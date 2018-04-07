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В Канаде в ДТП с участием автобуса, перевозившего молодых хоккеистов, погибли 14 человек
07.04.2018 10:52

В Канаде в ДТП с участием автобуса, перевозившего молодых хоккеистов, погибли 14 человек

Не менее 14 человек стали жертвами ДТП с участием автобуса, перевозившего молодежную хоккейную команду в канадской провинции Саскачеван, сообщает в субботу канадская телерадиокомпания Си-Би-Си.

Еще 14 человек получили травмы, состояние трех пострадавших оценивается как критическое.

Авария произошла накануне вечером. В автобусе, который вез спортсменов на соревнования, находились 28 человек.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер Саскачевана Скотт Мо выразили соболезнования в связи с этим инцидентом.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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