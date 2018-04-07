Трое подростков в Кременчуге пострадали в результате взрыва самодельной петарды. Об этом сообщил начальник отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

"Как объяснили ребята, они пытались сделать собственноручно петарду. Они начинили ее подручным материалом. В результате взрыва этот подручный материал рассеялся и повредил подросткам нижние конечности. Они получили незначительные порезы и синяки. Ребятам оказали первую медицинскую помощь в больнице и отпустили домой. Серьезных травм нет", - говорится в сообщении.

Сейчас Ювенальная превенция проводит работу с подростками и их родителями.

"Проводится психологическая превентивная работа. Родителям отдельно внесли предостережение, чтобы они проводили разъяснительные беседы с детьми, следили за их поведением", - отметил Сулаев.

Напомним, в Кременчуге трое подростков, по предварительной информации, травмировались в результате взрыва пиротехнического средства.

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