Жители российского Кемерово ждали, когда пожарные или президент приедут и спасут их детей, а украинцы на их месте выбивали бы двери и спасали людей, считает украинская писательница Оксана Забужко.

В Украине существует огромная проблема людей с «ментально залипшей клавишей», которые остались в советском прошлом и являются главным резервом «русского мира». Такое мнение высказала в интервью изданию «РБК Україна» украинская писательница Оксана Забужко, информирует svodka.net.

«Почему, например, я никому не рекомендую «лучших советских фильмов и мультфильмов»? Не только потому, что и в «лучшие» проникала пропаганда… А и потому, что это фильмы, которые не дают ответа на вопросы человека свободной страны… Советский человек психологически более примитивен, чем сегодняшней, у него в репертуаре на порядок меньше чувств, потому что для развития многих «сложных» чувств людям элементарно не хватало опыта», – отметила она.

По словам писательницы, ее поколение выросло без опыта социальности, потому что пытавшимися объединиться для общего дела людьми интересовались «органы», а всякая коллективная деятельность в СССР была под контролем государства.

«Слава богу, сегодня украинцы не понимают россиян, которые могут, как в Кемерово, стоять, смотреть, как их дети выбрасываются из окон горящего дома, и ждать, когда «начальство» в виде пожарных или президента приедет и их спасет, – вместо того, чтобы самим вместе вываливать двери и спасать детей. А мое поколение еще в состоянии понять, какими «фильмами и мультфильмами» за несколько поколений достигается такой результат – коллективная беспомощность и страх ответственности», – подчеркнула она.

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Забужко добавила, что в 1978 году «коллективной беспомощности» власти добивались через образование и СМИ.

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