В городе установлены несколько сирен, однако включилась только одна из них. Причины включения сирены до сих пор не установили

Сирена включилась около 23:50 по местному времени. Ее звук раздавался в течение примерно 15 минут, пока хозяин старой пожарной станции, где расположена сирена, не прибыл на место и не выключил ее, сообщает телерадиокомпания NRK.

За это время чрезвычайные службы города получили ряд телефонных звонков от напуганных жителей.

"Многие предположил самое худшее, например, войну", - рассказал офицер полиции Ян-Олаф Шойлберг.

Телерадиокомпания отмечает, что при ясной погоде из города Вадсё хорошо видно территорию России, в частности, полуразрушенный ядерный завод, и когда включаются сирены, многие жители думают о восточного соседа.

Напомним, что в Норвегии на острове Шпицбергене соорудили Всемирное хранилище семян, называют "хранилищем судного дня".

Его построили в 2008 году, чтобы создать запас семян со только мира на случай глобальной катастрофы. Хранилище расположено на высоте 130 м. Над уровнем моря: предполагалось, что это убережет здание от подтоплений, цунами или повышения уровня моря.