|«Трудности перевода»: представителя России высмеяли за перлы в ООН (видео)
|07.04.2018 11:06
|
Постоянный представитель РФ в Совете Безопасности ООН Василий Небензя оконфузился во время экстренного заседания по поводу отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля.
В сеть выложили видео с его речью, которую он попытался произнести на английском языке.
То, что получилось, очень расстроило российских пользователей. Его высказывания тут же высмеяли.
«Какое позорище! Как стыдно-то за страну! Он хотя язык-то знает?», «Где ж такого нарыли? Не иначе для них специальные инкубаторы есть», — пишут они.
Поделитесь статьей с друзьями