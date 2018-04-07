Постоянный представитель РФ в Совете Безопасности ООН Василий Небензя оконфузился во время экстренного заседания по поводу отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля.

В сеть выложили видео с его речью, которую он попытался произнести на английском языке.

То, что получилось, очень расстроило российских пользователей. Его высказывания тут же высмеяли.

«Какое позорище! Как стыдно-то за страну! Он хотя язык-то знает?», «Где ж такого нарыли? Не иначе для них специальные инкубаторы есть», — пишут они.

Какое позорище!

Как стыдно-то за страну!

Он хотя язык-то знает? — Женни Шаден (@ShadenFM)

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