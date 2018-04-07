В Соединенных Штатах Америки освободили из-под ареста сына известных актеров Робин Райт и Шона Пенна Хоппера Пенна. Об этом сообщает USA Today .

Хоппера Пенна обвинили в хранении наркотиков. В начале этой недели сотрудник полиции остановил автомобиль, в котором находились сын актеров вместе со своей подругой. В ходе проверки он нашел 14 грамм марихуаны, четыре таблетки амфетамина и три грамма грибов.

Известно, что в штате Небраска хранение запрещенных веществ является уголовным преступлением. За него можно попасть в тюрьму на два года и заплатить штраф в размере 10 тысяч долларов. Указано, что Хоппера Пенна и его подругу отпустили под залог в 25 тысяч долларов за каждого.

Как сообщал svodka.net ранее, в американском штате Небраска сына голливудского актера Шона Пенна и его подругу арестовали по обвинению в хранении наркотиков.

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