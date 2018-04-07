|Саакашвили решил зарабатывать на жизнь лекциями
|07.04.2018 11:07
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Экс-президент Грузии, прежний глава Одесской области и руководитель «Руху нових сил» Михаил Саакашвили заявил, что будет работать лектором в Академии спикеров Нидерландов. Об этом он сообщил в Facebook.
«Договорился с Академией спикеров Нидерландов о сотрудничестве. Буду зарабатывать на жизнь лекциями. В академии очень классный коллектив, меня они впечатлили хорошим знанием специфики нашего региона и правильными ценностями», – написал он, информирует svodka.net.
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