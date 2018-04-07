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Дерипаска назвал включение его в санкционный список США "досадным, но не неожиданным"
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07.04.2018 11:07
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По мнению российского бизнесмена Олега Дерипаски, основания для
включения его в санкционный список, которые предоставили
американские чиновники, являются "беспочвенными, смешными и
абсурдными". Дерипаска прокомментировал санкции против него Фото:
EPA Бизнесмен отметил, что основания для включения его в
санкционный список, которые предоставили американские чиновники,
являются "беспочвенными, смешными и абсурдными".Под новые санкции
США попал и сам Дерипаска, и часть его бизнеса, в частности
группа "Базовый элемент", группа En+, компания "Русал", корпорация
"Русские машины", группа ГАЗ. После введения новых ограничительных
мер акции компаний бизнесмена обвалились на 10–20%, подешевев
на бирже почти на $3 млрд.Reuters отмечает, что решение Вашингтона
включить Дерипаску в санкционный список отразится на компаниях по
всему миру, так как его бизнес-империя имеет глобальный охват
и сотрудничает с крупными транснациональными корпорациями.6 апреля
США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и
высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское
министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во
исполнение закона "О противодействии противникам Америки через
санкций" (CAATSA), который в августе 2017
года одобрил президент Дональд Трамп.Согласно
закону CAATSA, минфин США в сотрудничестве с Государственным
департаментом в январе 2018 года предоставил Конгрессу
"кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных
чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В
нем упомянуты помощники и советники президента РФ Владимира
Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия
Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.Путин тогда заявлял,
что Россия не будет отвечать на "недружественный акт".
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