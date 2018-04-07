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Дальше будет красная карточка: дипломат спрогнозировал серьезные проблемы России
07.04.2018 11:12
Дальше будет красная карточка: дипломат спрогнозировал серьезные проблемы России По теме:

начала высылку дипломатов из стран, объявивших о выдворении дипработников из по принципу «око за око, зуб за зуб», которым пользуется постоянно.

Как передает , об этом заявил прежний глава Министерства иностранных дел Украины , передает .

Он подчеркнул, что выдворение российских дипломатов из стран ЕС и – это один из последних предупредительных шагов для России, после чего будет «красная карточка».
«Если Россия продолжит этот путь – безрассудный, неадекватный, агрессивный, тогда они окончательно будут изолированы. Это, если я не ошибаюсь, впервые за последние 30-40 лет, когда происходит такой демарш, мне кажется, таких даже не было раньше», – сказал . При этом он добавил, что Кремль получил дипломатическую пощечину, что для является очень болезненным, но страны Запада это больше не намерены терпеть.
«По этой причине у Путина осталось очень мало места для маневра, или продолжать этот бессмысленный путь и вести страну к изоляции и, соответственно, к упадку, или вернуться к здравому смыслу и стать частью нормального мира», – пояснил .







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