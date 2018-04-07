Дальше будет красная карточка: дипломат спрогнозировал серьезные
проблемы России По теме:
начала высылку дипломатов из стран, объявивших о
выдворении дипработников из по принципу «око за око, зуб за зуб»,
которым пользуется постоянно.
Как передает , об этом заявил прежний глава Министерства
иностранных дел Украины ,
передает .
Он подчеркнул, что выдворение российских дипломатов из стран ЕС
и – это один из последних предупредительных шагов для России, после
чего будет «красная карточка».
«Если Россия продолжит этот путь – безрассудный, неадекватный,
агрессивный, тогда они окончательно будут изолированы. Это, если я
не ошибаюсь, впервые за последние 30-40 лет, когда происходит такой
демарш, мне кажется, таких даже не было раньше», – сказал . При
этом он добавил, что Кремль получил дипломатическую пощечину, что
для является очень болезненным, но страны Запада это больше не
намерены терпеть.
«По этой причине у Путина осталось очень мало места для маневра,
или продолжать этот бессмысленный путь и вести страну к изоляции и,
соответственно, к упадку, или вернуться к здравому смыслу и стать
частью нормального мира», – пояснил .
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