Начиная с понедельника, 2 апреля, по меньшей мере, 150 тысяч граждан Украины заключили договоры с врачами, согласно государственной кампании "Врач для каждой семьи", проводимой в рамках первого этапа медицинской реформы. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Указано, что с момента запуска электронного здравоохранения было подписано более 266 тысяч деклараций о выборе врача.

Кампания по выбору врача уже началась во всех областях Украины. По состоянию на 4 апреля в систему Электронное здоровье подключили 63% коммунальных учреждений, которые оказывают первичную медицинскую помощь. Каждый день к ним продолжают присоединяться новые.

Как сообщал svodka.net ранее, в понедельник, 2 апреля, в Украине стартовала медицинская реформа .

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