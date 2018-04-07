|Стало известно, сколько украинцев подписали контракты с врачами
|07.04.2018 11:15
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Начиная с понедельника, 2 апреля, по меньшей мере, 150 тысяч граждан Украины заключили договоры с врачами, согласно государственной кампании "Врач для каждой семьи", проводимой в рамках первого этапа медицинской реформы. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.
Указано, что с момента запуска электронного здравоохранения было подписано более 266 тысяч деклараций о выборе врача.
Кампания по выбору врача уже началась во всех областях Украины. По состоянию на 4 апреля в систему Электронное здоровье подключили 63% коммунальных учреждений, которые оказывают первичную медицинскую помощь. Каждый день к ним продолжают присоединяться новые.
Как сообщал svodka.net ранее, в понедельник, 2 апреля, в Украине стартовала медицинская реформа.
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